Kalbin şifresi maden suyu

Sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazı sayılan kalp, yanlış beslenme ve hareketsizlikten olumsuz etkileniyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman, hareketsizliğin insan metabolizmasına zarar verdiğini söylüyor. Günde 10 bin adım atmanın kalbi koruduğunu söyleyen Doç. Dr. Kocaman, beslenmenin önemine de dikkat çekiyor. Dengeli beslenmenin kalp hastalarının tedavisine yardımcı olduğunu belirtiyor. Güne bir kase yoğurt ile başlanmasını öneren Doç. Dr. Kocaman, yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Sızma zeytinyağı ile balık ve ceviz yenmesini tavsiye ediyor. Maden suyunun kalp sağlığını koruduğunu dile getiriyor.