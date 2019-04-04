acıkma, sık susama, sık tuvalete gitme ve görme bozukluklarıişaret ediyor. Körlüğe neden olan hatta hayatı tehdit eden bu hastalıktan kurtulmada tıp ne yazık ki yetersiz kalıyor. ABD'de kitapları en çok satanlar listesinde bulunandiyabetin yalnızcaiyileşebileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...