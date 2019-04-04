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Diyabetin lezzetli ilacı: Balık

Bağırsaktaki kötü bakteriler, zamanla fazla kiloya ve diyabete neden oluyor. Dr. , balık ve semizotunun ilaç etkisi gösterdiğini söylüyor...



Aşırı acıkma, sık susama, sık tuvalete gitme ve görme bozuklukları diyabete işaret ediyor. Körlüğe neden olan hatta hayatı tehdit eden bu hastalıktan kurtulmada tıp ne yazık ki yetersiz kalıyor. ABD'de kitapları en çok satanlar listesinde bulunan Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabetin yalnızca bir hafta sağlıklı beslenerek iyileşebileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...

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