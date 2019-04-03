Hamburger karaciğeri üzer

Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklik, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, özellikle fast-food tarzı beslenmenin artmasının, obeziteyi tetiklediğini söylüyor. Yanlış besinlerin, yanlış ölçülerde tüketimine bağlı gelişen obezitenin görülme sıklığı giderek artıyor. Bel çevresinde yağlanmaya neden olan obezite, vücuttaki hayati organlara zarar veriyor. Obezite hastalarında karaciğer yağlanması daha sık görülüyor. Op. Dr. Tufan Ergenç, obeziteden kurtulmada doğru beslenme alışkanlıklarının ve yeterli düzeyde egzersizin mutlaka uygulanmasını öneriyor.
- Sağlık
- 03.04.2019
- Gazete
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