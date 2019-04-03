Aşka keçiboynuzu

Faydaları saymakla bitmeyen bir bitki olan keçiboynuzu, A ve C vitaminleri ile selenyum, potasyum, magnezyum içeriyor. Güçlü bir antioksidan olan keçiboynuzu cinsel hayata katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kötü kolesterolü azaltır.
Astım, bronşit ve öksürüğü keser.
Grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından korur.
Kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini azaltır.
Midedeki şişkinliği alır.
Kanserden korur.
Sindirime yardımcı olur.
Kemik erimesinden korur.
Kötü kolesterolü azaltır.
Astım, bronşit ve öksürüğü keser.
Grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından korur.
Kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini azaltır.
Midedeki şişkinliği alır.
Kanserden korur.
Sindirime yardımcı olur.
Kemik erimesinden korur.
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