Aşka keçiboynuzu

saymaklabitmeyenbir bitki olanA ve C vitaminleriile selenyum, potasyum,magnezyum içeriyor.Güçlü bir antioksidanolan keçiboynuzukatkı sağlıyor. AfrodizyaketkisiyleÇiftlerdeDiğer faydalarıise şöyle sıralanıyor:Kötü kolesterolü azaltır.Grip ve soğukalgınlığı gibi kışhastalıklarındankorur.Midedekişişkinliği alır.Sindirimeyardımcı olur.