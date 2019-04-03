Alzheimer’a bir kahve söyle!

Yaşın ilerlemesiyle birlikte hastalıklar da kapıyı çalıyor. İleri yaşta görülen hastalıklardan Alzheimer ve Parkinson, hayatı tehdit ediyor. Bu hastalıklardan korunmada, aktif bir yaşam sürmek ve sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor. Sohbetlere eşlik eden kahve, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Dyt. Vildan Çelik, doğru oranda tüketilen kahvenin beyni güçlendirdiğini ve Alzheimer'dan koruduğunu söylüyor.
KALP KRİZİNİ ENGELLER
Kas ağrılarını hafifleten kahve, kalp sağlığını koruyor. Hollanda'da yapılan araştırmaya göre her gün 2-4 bardak arası kahve içmek kalp hastalığına bağlı ölüm riskini azaltıyor. Beyin hücrelerini koruyarak hafızayı güçlendiren kahveyi, yemeklerden 1 saat önce veya sonra kahve tüketmek gerekiyor. Kahve çeşitlerinden Türk kahvesi, espresso veya filtre kahve en sağlıklıları arasında bulunuyor.
KALP KRİZİNİ ENGELLER
Kas ağrılarını hafifleten kahve, kalp sağlığını koruyor. Hollanda'da yapılan araştırmaya göre her gün 2-4 bardak arası kahve içmek kalp hastalığına bağlı ölüm riskini azaltıyor. Beyin hücrelerini koruyarak hafızayı güçlendiren kahveyi, yemeklerden 1 saat önce veya sonra kahve tüketmek gerekiyor. Kahve çeşitlerinden Türk kahvesi, espresso veya filtre kahve en sağlıklıları arasında bulunuyor.
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