Yüzünüze kan gelsin

Ciddi bir halk sağlığı sorunu olan demir eksikliği, ihmale gelmiyor. Eczacı Gülay Fidaner, bu hastalığın Türkiye'nin yüzde 80'inde görüldüğünü söylüyor. Demir eksikliğine bağlı kansızlığın ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini dile getiren Gülay Fidaner, beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Günlük beslenmede demir içeriği fazla olan besinlerin tüketilmesini öneren Gülay Fidaner, proteinden zengin dana eti, koyun eti ve tavuk eti gibi besinlerin bolca tüketilmesini öneriyor.
ISPANAK, NOHUT...
İyi pişmiş kuru baklagillerin de demir deposu besinler olduğunu söyleyen Fidaner, "Yumurta, kuru üzüm, kuru kayısı, pekmez, ıspanak, fındık, fıstık, susam ve tahin gibi yiyecekler demirden zengindir. C vitamini içeriği yüksek olan besinler demir emilimini artırır, demir eksikliğini bitirir. Çay, kahve, kakao, bitkisel çaylar, meşrubatlar ve çeşitli baharatlar demiri bağlayıcı fenolik bileşikler (taninler) içerdiğinden dolayı demir emilimini azaltırlar. Süt ürünlerinin fazla tüketimi de demir eksikliğine dene olur" diyor.
ISPANAK, NOHUT...
İyi pişmiş kuru baklagillerin de demir deposu besinler olduğunu söyleyen Fidaner, "Yumurta, kuru üzüm, kuru kayısı, pekmez, ıspanak, fındık, fıstık, susam ve tahin gibi yiyecekler demirden zengindir. C vitamini içeriği yüksek olan besinler demir emilimini artırır, demir eksikliğini bitirir. Çay, kahve, kakao, bitkisel çaylar, meşrubatlar ve çeşitli baharatlar demiri bağlayıcı fenolik bileşikler (taninler) içerdiğinden dolayı demir emilimini azaltırlar. Süt ürünlerinin fazla tüketimi de demir eksikliğine dene olur" diyor.
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