Kansersiz hayatın şifresi: Bol bol meyve

Çağın vebası kanser, adıyla bile korkutuyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bala Başak Öven, salgın gibi yayılan bu hastalıktan korunmak için her besin grubundan yeterli ölçüde tüketmek gerektiğini söylüyor. Özellikle kolon kanseri, meme kanseri, rahim kanserinin obezite ile ilişkili olduğunu söyleyen Dr. Öven, her gün 2.5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesini öneriyor. Şöyle devam ediyor: "K vitamini içeren süt, yoğurt, peynir, dondurma ve kuru baklagiller, bağışıklğı güçlendirir. Kemik ve kalın bağırsak kanseri riskini azaltır."
- Sağlık
- 02.04.2019
- Gazete
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