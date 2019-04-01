Tansiyonu kaşıkla

Kanın, damarlara yaptığı basınç olan tansiyonun, uygun görülen değerin üzerine çıkması, tansiyon hastalığına işaret ediyor. Tansiyonun 12/8'in üzerine çıkmasına ise 'hipertansiyon' yani yüksek tansiyon deniyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer bu hastalığın tedavi edilmediğinde kalp yetmezliği ve felç gibi rahatsızlıklara neden olduğunu vurguluyor. 70'li yaşlarda daha sık görülen tansiyon hastalığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kalp ağrısı ile belirti veriyor. Bu hastalıkta beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Nurtaç Özer, "Limon, nar suyu, greyfurt suyu, sarımsak, kekik, tuzsuz ayran ya da yoğurt yüksek tansiyonu olan hastalara iyi gelen besinlerdendir" diyor. Dengeli bir kan basıncı için herkese günde bir saat yürüyüş yapmayı öneriyor.
- Sağlık
- 01.04.2019
- Gazete
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