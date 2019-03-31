Aşk bademi

OMEGA-3 kaynağı, kalp ve damar dostu badem, cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. İçerdiği vitaminler ile afrodizyak etkisi gösteren badem, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
DAMAR sertliğini önler. Tansiyonu ve şekeri düşürür.
KEMİK erimesini önler.
İÇİNDEKİ yağlar kötü kolesterolü azaltır.
VÜCUT direncini artırır.
YARALARIN iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
GEBELER için çinko minerali içerir.
BEDENSEL ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
KANSER ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
KURU ciltler için besleyicidir. Badem yağı; cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına yönelikte kullanılır.
STRESE iyi gelir.
DAMAR sertliğini önler. Tansiyonu ve şekeri düşürür.
KEMİK erimesini önler.
İÇİNDEKİ yağlar kötü kolesterolü azaltır.
VÜCUT direncini artırır.
YARALARIN iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
GEBELER için çinko minerali içerir.
BEDENSEL ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
KANSER ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
KURU ciltler için besleyicidir. Badem yağı; cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına yönelikte kullanılır.
STRESE iyi gelir.
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