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Aşk bademi

İçerdiği vitamin ve mineraller ile badem, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor...

Aşk bademi
OMEGA-3 kaynağı, kalp ve damar dostu badem, cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. İçerdiği vitaminler ile afrodizyak etkisi gösteren badem, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:


DAMAR sertliğini önler. Tansiyonu ve şekeri düşürür.

KEMİK erimesini önler.

İÇİNDEKİ yağlar kötü kolesterolü azaltır.

VÜCUT direncini artırır.

YARALARIN iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.

GEBELER için çinko minerali içerir.

BEDENSEL ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.

KANSER ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

KURU ciltler için besleyicidir. Badem yağı; cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına yönelikte kullanılır.

STRESE iyi gelir.

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