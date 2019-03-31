Aşk bademi

kaynağı, kalp ve damar dostusorun yaşayanların yardımına koşuyor. İçerdiği vitaminler ile afrodizyak etkisi gösteren badem,Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:sertliğini önler. Tansiyonu ve şekeri düşürür.yağlar kötü kolesterolü azaltır.iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.ciltler için besleyicidir. Badem yağı; cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına yönelikte kullanılır.