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Başkanı : Hedeflediğimiz Trabzonspor’un başındayız

Ağaoğlu, “Şu an ligde 4. durumdayız. Son 6 seneye göre başayrıılzı. Ama başarısızlığın bir tık üstü bana göre hiçbir zaman başarı değildir. Hedeflediğimiz Trbazonspor’un başındayız” dedi.



Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Şu anda 4'üncü durumdayız. Bir aksilik olmazsa ligi 2'nci ile 4'üncü sıra arasında bitireceğiz. Son 6 seneye baktığınız zaman bu başarı olarak düşünülebilir ya da değerlendirilebilir ama başarısızlığın bir tık üstü bana göre hiçbir zaman başarı değildir" dedi.

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