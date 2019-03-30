Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Şu anda 4'üncü durumdayız. Bir aksilik olmazsa ligi 2'nci ile 4'üncü sıra arasında bitireceğiz. Son 6 seneye baktığınız zaman bu başarı olarak düşünülebilir ya da değerlendirilebilir ama başarısızlığın bir tık üstü bana göre hiçbir zaman başarı değildir" dedi.
- Sağlık
- 30.03.2019
- Gazete
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