Semizotuyla yağlarınız erisin

Kışın sona erdiği bugünlerde, kadınları diyet telaşı sarıyor. Zayıflamaya yardımcı avokado, somon ve kinoa gibi besinlerin fiyatları ise cep yakıyor! Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hatice Sultan Kirişci, her keseye uygun diyet alternatiflerini sıralıyor... Protein içeriği ile bilinen kırmızı etin yerine daha uygun fiyatlı yumurta yenilmesini öneren Dyt. Hatice Sultan Kirişci, kuru fasulye, nohut, bezelye, barbunya gibi kuru baklagillerin de sofradan eksik edilmemesini tavsiye ediyor. Yemek olarak veya salatanıza ekleyerek yeşil mercimeğinde tok tutarak kilo vermeye yardımcı olduğunu söyleyen Dyt. Kirişci, şöyle devam ediyor: "Omega-3 ihtiyacımızı karşılamak için balık yerine, keten tohumu, ceviz ve semizotu ekleyebilirsiniz. Börülce de avokado gibi A vitamini içerir. Kolesterole, tansiyona ve kabızlığa iyi gelir..."