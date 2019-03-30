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Kanseri 12’den vurun

Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor! Anadolu Sağlık Merkezi Onkolojik Bilimler Koordinatörü, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Üskent, ülkemizde her yıl 170 bin insanın e yakalandığını söylüyor. Kanserden korunmak için şunları öneriyor:

SİGARA İÇMEYİN: İçerdiği kimyasallar ile sigara DNA'ya zarar verir. Akciğer, karaciğer, pankreas, mide, böbrek, mesane, rahim ve bağırsak kanserine neden olur.

ŞEKERLE VEDALAŞIN: Kanserli hücreler şekerden beslenir. İşlenmiş gıdaların yerine vücudun ihtiyaç duyduğu şekeri sadece sebze ve meyvelerden almak gerekir.



YAĞLI YEMEYİN: Kızarmış yağlı etlerin fazla tüketimi kansere neden olur. Bu gıdaların yerine meyve ve sebze yenmeli, özellikle yeşil yapraklı ve yüksek C vitaminli besinler tüketmek gerekir.

EGZERSİZ YAPIN: Düzenli spor yapmak kanserden korur.

HİJYENE DİKKAT EDİN: Sebze ve meyveleri iyi yıkamak, tuzlu ve sirkeli suda bekletmek üzerindeki kimyasalları temizler.

STRESTEN UZAK DURUN: Birçok kanser türü, stresten beslenir.

KİLOLARLA VEDALAŞIN: Fazla kilolar, kansere yakalanma riskini yüzde 30 artırır.

DÜZENLİ UYUYUN: Kaliteli uyku hormonları kanserden korur.

GÜNEŞ DİKKAT: Güneş ışınları cilt kanserine neden olur. Bu nedenle öğle saatlerinde güneşe çıkmamak gerekir.

MUTFAKTAKİ TEHLİKE: Eskimiş teflon tavalar kanser riskini artırır.

PLASTİK KULLANMAYIN: Kanserojen madde içeren plastik maddeler yerine cam ürünler kullanmak gerekir.

TELEFONLARI KAPATIN: Elektronik cihazlar kanser riskini artırır.



SÜPER BESİNLER!
Uzmanlar, kansere savaş açan besinleri şöyle sıralıyor: Sarımsak, balık, ceviz, yaban mersini, böğürtlen, çilek, siyah üzüm, nar, brokoli, Brüksel lahanası, soya fasulyesi, yeşil çay, kefir, zerdeçal, turp ve fesleğen...

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