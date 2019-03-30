Kanseri 12’den vurun

Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor! Anadolu Sağlık Merkezi Onkolojik Bilimler Koordinatörü, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Üskent, ülkemizde her yıl 170 bin insanın kansere yakalandığını söylüyor. Kanserden korunmak için şunları öneriyor:



SİGARA İÇMEYİN: İçerdiği kimyasallar ile sigara DNA'ya zarar verir. Akciğer, karaciğer, pankreas, mide, böbrek, mesane, rahim ve bağırsak kanserine neden olur.



ŞEKERLE VEDALAŞIN: Kanserli hücreler şekerden beslenir. İşlenmiş gıdaların yerine vücudun ihtiyaç duyduğu şekeri sadece sebze ve meyvelerden almak gerekir.







YAĞLI YEMEYİN: Kızarmış yağlı etlerin fazla tüketimi kansere neden olur. Bu gıdaların yerine meyve ve sebze yenmeli, özellikle yeşil yapraklı ve yüksek C vitaminli besinler tüketmek gerekir.



EGZERSİZ YAPIN: Düzenli spor yapmak kanserden korur.



HİJYENE DİKKAT EDİN: Sebze ve meyveleri iyi yıkamak, tuzlu ve sirkeli suda bekletmek üzerindeki kimyasalları temizler.



STRESTEN UZAK DURUN: Birçok kanser türü, stresten beslenir.



KİLOLARLA VEDALAŞIN: Fazla kilolar, kansere yakalanma riskini yüzde 30 artırır.



DÜZENLİ UYUYUN: Kaliteli uyku hormonları kanserden korur.



GÜNEŞ DİKKAT: Güneş ışınları cilt kanserine neden olur. Bu nedenle öğle saatlerinde güneşe çıkmamak gerekir.



MUTFAKTAKİ TEHLİKE: Eskimiş teflon tavalar kanser riskini artırır.



PLASTİK KULLANMAYIN: Kanserojen madde içeren plastik maddeler yerine cam ürünler kullanmak gerekir.



TELEFONLARI KAPATIN: Elektronik cihazlar kanser riskini artırır.







SÜPER BESİNLER!

Uzmanlar, kansere savaş açan besinleri şöyle sıralıyor: Sarımsak, balık, ceviz, yaban mersini, böğürtlen, çilek, siyah üzüm, nar, brokoli, Brüksel lahanası, soya fasulyesi, yeşil çay, kefir, zerdeçal, turp ve fesleğen...