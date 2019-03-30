Kalbin tiryakisi

Sohbetleri tatlandıran siyah çay, sağlığı da koruyor. Araştırmalara göre günde 3 bardak siyah çay tüketmek kalp ve damar sağlığını koruyor. Felç ve kalp krizi riskini azaltıyor. Diş çürüklerini engelliyor. Ağız kokusunu azaltıyor. Vücudu temizleyen çay, kanserle savaşıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyor. Mutluluk veriyor. Depresyon riskini azaltıyor.