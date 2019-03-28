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Tarçın mucizesi

Tarçın mucizesi
Güzel kokusu ile dikkat çeken, tatlıları lezzetlendiren tarçın, antioksidan etkisi ile vücuttaki enfeksiyonları bitiriyor. Uzmanlar, mucizevi baharat tarçının faydalarını sıralıyor:

Çayı, eklem ağrılarını azaltır.
Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Kan şekerini dengeler.
Parkinson ve Alzheimer'dan korur.
Dişleri güçlendirir.
Migren ağrısını azaltır.
Kanserle savaşır.

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