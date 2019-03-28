Tarçın mucizesi

Güzel kokusu ile dikkat çeken, tatlıları lezzetlendiren tarçın, antioksidan etkisi ile vücuttaki enfeksiyonları bitiriyor. Uzmanlar, mucizevi baharat tarçının faydalarını sıralıyor:
Çayı, eklem ağrılarını azaltır.
Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Kan şekerini dengeler.
Parkinson ve Alzheimer'dan korur.
Dişleri güçlendirir.
Migren ağrısını azaltır.
Kanserle savaşır.
Çayı, eklem ağrılarını azaltır.
Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Kan şekerini dengeler.
Parkinson ve Alzheimer'dan korur.
Dişleri güçlendirir.
Migren ağrısını azaltır.
Kanserle savaşır.
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