Hollywood yıldızı Jennifer Aniston yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını verdi. 50 yaşındaki Aniston, güne bir bardak limon dilimli sıcak su içerek başladığını söyledi. Kahvaltıda muz, yaban mersini, kiraz ve kakao ile yaptığı karışımı içtiğini; çoğu zaman da kızarmış ekmek ve avokadolu çırpılmış yumurta yediğini belirtti. Günde 40 dakika yoga yaptığını da sözlerine ekledi.
- Sağlık
- 28.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.