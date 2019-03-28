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eksikliği hafızadan çalıyor

B12 eksikliği hafızadan çalıyor
Sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazı B12 vitamini, vücutta eksik olduğunda yorgunluk, unutkanlık ve depresyona neden oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem İngeç, vitamininin eksikliğinin nörolojik hastalıkları beraberinde getirdiğini vurguluyor. B12 vitamini, tavuk, kırmızı et, balık, karaciğer, yumurta, süt, peynir ve yoğurtta bolca bulunuyor. Vücutta üretilmeyen bu vitaminin eksikliği ilaç takviyesi ile tedavi ediliyor.

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