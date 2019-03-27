Kanseri kefirle yenin

vebası kanser, hızla yayılıyor. Sevdiklerimizin hayatını tehdit eden bu hastalığın ortaya çıkmasında genetik faktörlerin yanı sıra beslenme alışkanlıkları da etkili oluyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kanser riskinin yüzde 30 oranında azalabileceğini gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, kanserden koruyacak ipuçlarını veriyor...Düzenlitüketimi, kanser riskini yüzde 10 azaltıyor.Vitamin ve mineral içeriği ilekansere karşı koruma sağlıyor. Bağışıklığı güçlendiren bu besinler mutluluk da veriyor.Haftada 2-3 kez balık tüketilmek kanserden koruyor.Fazla kırmızı et tüketimi mide ve kolon kanserine neden oluyor. Bu nedenle eti 2 ünden fazla yememek gerekiyor.Yoğurt, kefir ve sütte bulunan probityotikleri kanserli hücrelere savaş açıyor. Günde toplamyoğurt veya kefir tüketmek gerekiyor.