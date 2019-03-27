Kanseri kefirle yenin

Çağın vebası kanser, hızla yayılıyor. Sevdiklerimizin hayatını tehdit eden bu hastalığın ortaya çıkmasında genetik faktörlerin yanı sıra beslenme alışkanlıkları da etkili oluyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kanser riskinin yüzde 30 oranında azalabileceğini gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, kanserden koruyacak ipuçlarını veriyor...
MEYVE TÜKETİN: Düzenli meyve ve sebze tüketimi, kanser riskini yüzde 10 azaltıyor.
MERCİMEK YİYİN: Vitamin ve mineral içeriği ile mercimek, kuru fasulye ve nohut, kansere karşı koruma sağlıyor. Bağışıklığı güçlendiren bu besinler mutluluk da veriyor.
BALIKSIZ OLMAZ: Haftada 2-3 kez balık tüketilmek kanserden koruyor.
KIRMIZI ETE BİRAZ MOLA: Fazla kırmızı et tüketimi mide ve kolon kanserine neden oluyor. Bu nedenle eti 2 ünden fazla yememek gerekiyor.
YOĞURT YİYİN: Yoğurt, kefir ve sütte bulunan probityotikleri kanserli hücrelere savaş açıyor. Günde toplam 3 su bardağı kadar yoğurt veya kefir tüketmek gerekiyor.
MEYVE TÜKETİN: Düzenli meyve ve sebze tüketimi, kanser riskini yüzde 10 azaltıyor.
MERCİMEK YİYİN: Vitamin ve mineral içeriği ile mercimek, kuru fasulye ve nohut, kansere karşı koruma sağlıyor. Bağışıklığı güçlendiren bu besinler mutluluk da veriyor.
BALIKSIZ OLMAZ: Haftada 2-3 kez balık tüketilmek kanserden koruyor.
KIRMIZI ETE BİRAZ MOLA: Fazla kırmızı et tüketimi mide ve kolon kanserine neden oluyor. Bu nedenle eti 2 ünden fazla yememek gerekiyor.
YOĞURT YİYİN: Yoğurt, kefir ve sütte bulunan probityotikleri kanserli hücrelere savaş açıyor. Günde toplam 3 su bardağı kadar yoğurt veya kefir tüketmek gerekiyor.
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