Aşk kırmızısı

olmazsa olmazı, kahvaltı sofralarının ve sandviçlerin baş tacıaşk dağıtıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller iledomates, afrodizyak etkisi gösteriyor.Erkeklerdebitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyorCildi besler ve nemlendirir.Yüksek tansiyonu düşürür.Yaşlanmayı engeller.Cildi güneşin zararlı etkilerinden korur.