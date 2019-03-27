Aşk kırmızısı

Menemenin olmazsa olmazı, kahvaltı sofralarının ve sandviçlerin baş tacı domates, aşk dağıtıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile vücuda güç veren domates, afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Erkeklerde iktidarsızlığı bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor
Cildi besler ve nemlendirir.
Kalp sağlığını korur.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kemikleri güçlendirir.
Akciğer, kolon ve meme kanserinden korur.
Yaşlanmayı engeller.
Stresi alır. Sakinleştirir.
Cildi güneşin zararlı etkilerinden korur.
Cildi besler ve nemlendirir.
Kalp sağlığını korur.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kemikleri güçlendirir.
Akciğer, kolon ve meme kanserinden korur.
Yaşlanmayı engeller.
Stresi alır. Sakinleştirir.
Cildi güneşin zararlı etkilerinden korur.
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