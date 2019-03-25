Romantik roka

Acımsı aroması ile ağızları tatlandıran roka, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle, libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. Cinsel gücü ve cinsel isteği artırıyor. Rokanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Başta akciğer ve bağırsak olmak üzere pek çok kanser türünden korur.
Antioksidan özelliği ile hastalıklara yakalanmariskini azaltır.
Kemikleri güçlendirir.
Gözlere kuvvet verir.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kan şekerini dengeler.
Kalp hastalıklarından korur.
Sindirimi çalıştırır.
Cildi gençleştirir.
Başta akciğer ve bağırsak olmak üzere pek çok kanser türünden korur.
Antioksidan özelliği ile hastalıklara yakalanmariskini azaltır.
Kemikleri güçlendirir.
Gözlere kuvvet verir.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kan şekerini dengeler.
Kalp hastalıklarından korur.
Sindirimi çalıştırır.
Cildi gençleştirir.
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