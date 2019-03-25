Romantik roka

aroması ile ağızları tatlandıranaşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle,Çiftlerdebitiriyor. Cinsel gücü ve cinsel isteği artırıyor. Rokanınşöyle sıralanıyor:Başta akciğer ve bağırsak olmak üzere pek çokAntioksidan özelliği ile hastalıklara yakalanmariskini azaltır.Kemikleri güçlendirir.yardımcı olur.Kan şekerini dengeler.Sindirimi çalıştırır.