Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, bitkilerin iyileştirici gücüne değindi. Kanserden prostata kısırlıktan Alzheimer'a kadar her hastalığın bitkilerle tedavi edileceğini söyledi. Şu bilgileri verdi...
- Sağlık
- 25.03.2019
- Gazete
Miyom hastalığında bitkiler şifa saçıyor! Miyoma tarçın serpin...
Kadınları tehdit eden, çocuk sahibi olmayı engelleyen miyom hastalığında bitkiler şifa saçıyor! Tarçın, miyomun büyümesini engelliyor.
Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, bitkilerin iyileştirici gücüne değindi. Kanserden prostata kısırlıktan Alzheimer'a kadar her hastalığın bitkilerle tedavi edileceğini söyledi. Şu bilgileri verdi...
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