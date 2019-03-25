Kemik erimesi sırt ağrısında gizli

Yaşın ilerlemesiyle birlikte hastalıklar da kapıyı çalıyor! Toplumda kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, 50'li yaşlardan sonra kadın ve erkeklerin hayatını tehdit ediyor. Uzmanlar, kemik erimesinde genetik faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor. Ailesinde osteoporoz olanlarda bu hastalık daha sık görülüyor. Kemik erimesi omurgayı da güçsüzleştiriyor. Hastalarda yaygın sırt ağrılarına neden oluyor. Kemikleri güçlendirmede sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan uzmanlar, şu besinlerin tüketilmesini öneriyor.
ELMA YİYİN
Kayısı: Kemikleri güçlendirir. Kemik erimesine karşı korur.
Soğan: Enfeksiyonu iyileştirir. Kemik erimesini önler.
Marul: İçerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendirir.
Brokoli: Kemikleri korur.
Nar özütü: Kemiklere güç ve kuvvet verir.
Elma: Kemik erimesinden korur. Bu hastalığın neden olduğu şikayetleri azaltır.
ELMA YİYİN
Kayısı: Kemikleri güçlendirir. Kemik erimesine karşı korur.
Soğan: Enfeksiyonu iyileştirir. Kemik erimesini önler.
Marul: İçerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendirir.
Brokoli: Kemikleri korur.
Nar özütü: Kemiklere güç ve kuvvet verir.
Elma: Kemik erimesinden korur. Bu hastalığın neden olduğu şikayetleri azaltır.
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