Kahvaltıyla formda kalın

Günün en faydalı öğünü olan kahvaltı, kilo vermeye yardımcı oluyor. Diyetisyen Melisa Karataş, düzenli yapılan kahvaltının öğle ve akşam yemeklerinde kalori alımını azalttığını söylüyor. "Amerikan Diyetisyenler Derneği'ne göre kahvaltı yapmak güne enerjik başlamayı sağlar. Yorgunluk, baş ağrısı ve halsizliği bitirir" diyor.