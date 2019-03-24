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Dr. Zeytinyağı

Dr. Zeytinyağı
Doymamış yağlardan zengin zeytinyağı, sağlıklı bir hayatın olmazını oluşturuyor. Faydalı içeriği ile vücudu güçlendiren bu mucizevi yağ, hastalıklara savaş açıyor. Antioksidan etkisiyle bilinen zeytinyağının faydaları şöyle sıralanıyor:

Metabolizmayı hızlandırır. Kemik yapısını güçlendirir. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Sindirimi destekler. Bağırsakları güçlendirir.
Cilt sağlığını korur ve cilde güzellik verir.
Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür.
Safra taşlarının oluşumunu engeller.
Kanser riskini azaltır.
Meme kanserini önler.

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