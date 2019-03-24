Diyabeti 12’den vurun!

ŞEKER hastalığı olarak bilinen diyabet, tedavi edilmediğinde kalbe ve böbreklere zarar veriyor. Uzmanlar diyabeti önleyen besinleri sıralıyor:
CEVİZ: Kan şekerini dengeler.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Şeker hastalığından korur.
BALIK: Diyabetin şikayetlerini azaltıyor.
KIRMIZI MEYVELER: Kan şekerinin dengeler.
BAKLAGİLLER: Kandaki şeker oranını düşürür.
BROKOLİ: Diyabetle savaşır.
AVOKADO: Şekerin kalbe vereceği zararı önler.
YOĞURT: Kan şekerini düşürür.
ÇAY: Şekersiz içilen çay, kan şekerini dengeler.
ELMA: Diyabetle savaşır.
SARIMSAK: Diyabetin doğal ilacıdır.
KUŞKONMAZ: Şekeri düşürür.
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