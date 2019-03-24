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Diyabeti 12’den vurun!

Diyabeti 12’den vurun!

ŞEKER hastalığı olarak bilinen diyabet, tedavi edilmediğinde kalbe ve böbreklere zarar veriyor. Uzmanlar diyabeti önleyen besinleri sıralıyor:

CEVİZ: Kan şekerini dengeler.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Şeker hastalığından korur.

BALIK: Diyabetin şikayetlerini azaltıyor.

KIRMIZI MEYVELER: Kan şekerinin dengeler.

BAKLAGİLLER: Kandaki şeker oranını düşürür.

BROKOLİ: Diyabetle savaşır.

AVOKADO: Şekerin kalbe vereceği zararı önler.

YOĞURT: Kan şekerini düşürür.

ÇAY: Şekersiz içilen çay, kan şekerini dengeler.

ELMA: Diyabetle savaşır.

SARIMSAK: Diyabetin doğal ilacıdır.

KUŞKONMAZ: Şekeri düşürür.

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