Erkeklerin korkulu rüyası hastalıkların başında, prostat geliyor. 40'lı yaşlardan sonra büyüyen prostat, erkek üreme sisteminin temelini oluşturuyor. İdrar kesesinin hemen altında yer alan prostat, spermlerin yaşamlarının devam etmesini sağlıyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İzak Dalva, prostatın tuvalete gitme sıklığındaki artış ve idrarı yaparken yaşanan sıkıntılar ile belirti verdiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:
- Sağlık
- 24.03.2019
- Gazete
Beyaz ekmek prostat demek
40’lı yaşlarda kapıyı çalan prostat aşk hayatını bitiriyor. Uzmanlar, beyaz ekmek tüketmenin riski artırdığını söylüyor.
Erkeklerin korkulu rüyası hastalıkların başında, prostat geliyor. 40'lı yaşlardan sonra büyüyen prostat, erkek üreme sisteminin temelini oluşturuyor. İdrar kesesinin hemen altında yer alan prostat, spermlerin yaşamlarının devam etmesini sağlıyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İzak Dalva, prostatın tuvalete gitme sıklığındaki artış ve idrarı yaparken yaşanan sıkıntılar ile belirti verdiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.