Aşk doktoru turp

hayatın ömrünü uzatmak, sağlıklı beslenmeden geçiyor. Cinsel gücü arttıran gıdaların başındageliyor. Fosfor, demir, kalsiyum ve C vitamini açısından zengin olan turp, kan akışını hızlandırıyor.arttıraraksorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Sperm kalitesini de yükselten turp, kısırlık tedavisine destek sağlıyor. Mucize sebzenin sağlığa olan faydaları şöyle açıklanıyor:Kolesterolü düzenler.Gut hastalığına karşı korur.Kalp sağlığını korur.Astım hastalarına iyi gelir.Hücreleri yeniler.