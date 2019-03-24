Aşk doktoru turp

Cinsel hayatın ömrünü uzatmak, sağlıklı beslenmeden geçiyor. Cinsel gücü arttıran gıdaların başında turp geliyor. Fosfor, demir, kalsiyum ve C vitamini açısından zengin olan turp, kan akışını hızlandırıyor. Cinsel gücü arttırarak iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Sperm kalitesini de yükselten turp, kısırlık tedavisine destek sağlıyor. Mucize sebzenin sağlığa olan faydaları şöyle açıklanıyor:
Tansiyonu düşürür.
Kolesterolü düzenler.
Bağırsakları temizler.
Gut hastalığına karşı korur.
Kanserden korur.
Kalp sağlığını korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Astım hastalarına iyi gelir.
Cildi güzelleştirir.
Hücreleri yeniler.
Göz sağlığını korur.
Tansiyonu düşürür.
Kolesterolü düzenler.
Bağırsakları temizler.
Gut hastalığına karşı korur.
Kanserden korur.
Kalp sağlığını korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Astım hastalarına iyi gelir.
Cildi güzelleştirir.
Hücreleri yeniler.
Göz sağlığını korur.
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