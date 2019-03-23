Yüksek tansiyon, sağlığı tehdit ediyor. Bu hastalıktan korunmada şu besinler etkin rol oynuyor:
1-YEŞIL SEBZELER: Ispanak, marul, lahana ve pazı tansiyonu düşürür.
2-KUDRET NARI: Tansiyonu dengeler ve kalbi korur.
3-KEREVİZ: Kan basıncını düşürür.
4-HAVUÇ: Kalbi korur. Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
5-DOMATES: Damarları tansiyona karşı korur.
6-LİMON: Kan damarlarını korur. Tansiyonu düşürür.
7-KURU ERİK: Tansiyonun kalbe zarar vermesini engeller.
8-KAVUN: Kan basıncını düşürür.
9-YABAN MERSİNİ: Damarları güçlendirir.
10-MUZ: Günde 2 muz yemek tansiyonu dengeler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.