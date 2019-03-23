Yüksek tansiyon, sağlığı tehdit ediyor. Bu hastalıktan korunmada şu besinler etkin rol oynuyor:



1-YEŞIL SEBZELER: Ispanak, marul, lahana ve pazı tansiyonu düşürür.

2-KUDRET NARI: Tansiyonu dengeler ve kalbi korur.

3-KEREVİZ: Kan basıncını düşürür.

4-HAVUÇ: Kalbi korur. Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.

5-DOMATES: Damarları tansiyona karşı korur.

6-LİMON: Kan damarlarını korur. Tansiyonu düşürür.

7-KURU ERİK: Tansiyonun kalbe zarar vermesini engeller.

8-KAVUN: Kan basıncını düşürür.

9-YABAN MERSİNİ: Damarları güçlendirir.

10-MUZ: Günde 2 muz yemek tansiyonu dengeler.