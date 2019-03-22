Sperm diyeti

Uzmanlar sperm kalitesini artırıp, baba olmak isteyen erkeklerin kesinlikle sigara ve alkolden uzak durmalarını söylüyor. Kafeinin de azaltılması gerektiğini belirtiyor. Bunları yapan kişilerin sperm kalitelerinin üç ay içinde artacağı vurgulanıyor. 'Üreme diyeti'nin maddeleri ise şöyle:
Doymamış bitkisel yağ tüketin. (Fast food ürünler tüketmeyin)
Doymuş yağlardan uzak durun.
Bitkisel proteini çok, hayvansal protein az tüketin.
Yavaş sindirilen karbonhidrat tüketin.
Tam yağlı süt ürünlerini tercih edin.
Sağlıklı Vücut Kitle İndeksi'ne ulaşın. (Boy-kilo orantısı)
Her gün spor yapın.
Bol su ve soda için...
Doymamış bitkisel yağ tüketin. (Fast food ürünler tüketmeyin)
Doymuş yağlardan uzak durun.
Bitkisel proteini çok, hayvansal protein az tüketin.
Yavaş sindirilen karbonhidrat tüketin.
Tam yağlı süt ürünlerini tercih edin.
Sağlıklı Vücut Kitle İndeksi'ne ulaşın. (Boy-kilo orantısı)
Her gün spor yapın.
Bol su ve soda için...
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