Sperm diyeti

Uzmanlar sperm kalitesiniartırıp, baba olmak isteyen erkeklerinkesinlikle sigara ve alkolden uzak durmalarınısöylüyor. Kafeinin de azaltılması gerektiğinibelirtiyor. Bunları yapan kişilerin spermkalitelerinin üç ay içinde artacağı vurgulanıyor.'Üreme diyeti'nin maddeleri ise şöyle:Doymamış bitkisel yağ tüketin.(Fast food ürünler tüketmeyin)Doymuş yağlardan uzak durun.Bitkisel proteini çok, hayvansalprotein az tüketin.Yavaş sindirilen karbonhidrat tüketin.Tam yağlı süt ürünlerini tercih edin.Sağlıklı Vücut Kitle İndeksi'ne ulaşın.(Boy-kilo orantısı)Her gün spor yapın.Bol su ve soda için...