Sarı nokta hastalığı kör ediyor! İşte göze iyi gelen besinleri...

arasında 'Sarı nokta hastalığı' olarak bilinen hastalık, körlüğe neden oluyor. Hastalık, yaşa bağlı olarak genetik ve çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkıyor. Özellikle açık renkli gözler, hipermetroplar ve katarakt ameliyatlı şahıslar öncelikli risk grubuna giriyor. Uzmanlar, doğru beslenmeyle sarı tehlikeden kurtulabileceğimizi söylüyor. Tavsiyelerini şöyle sıralıyor:: Yetersiz çinko içeren gıdalarla beslenen kişiler, sarı nokta hastalığıyla daha fazla karşılaşır. Çinko içeriği yüksek besinler; et, balık, kabuklu deniz ürünleri, fasulye, nohut ve yulaf gibi besinlerdir. Özellikle A ve E vitamininin göz sağlığına pozitif etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ispanak, maydanoz, mercimek, pırasa, brokoli, pazı, kabak, havuç, patateste A vitamini bulunur. Tüm bitkisel yağlar, sert kabuklu yemişler, avokado gibi yağ oranı yüksek besinlerde de E vitamini vardır.Özellikle somon, sardalya gibi yağlı ve küçük omega 3 yağ asitlerinden zengin balıklar; ceviz, semizotu gibi bitkisel olarak omega 3 içeriği yüksek besinler, sarı nokta hastalığının oluşma riskini düşürür ve mevcut hastalığın ilerleyişini de yavaşlatır...Ispanak, karalahana ve brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerle beslenen kişilerde sarı nokta hastalığı daha az görülüyor...Ayrıca hastalığa yakalanmamak için sigara, alkol, sert güneş ışınlar ve stresten uzak durmak gerekiyor...