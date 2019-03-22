Bitkiler, mucize yaratıyor! Hastalıkların tedavisini destekleyen bitkisel ürünler, Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser hastalarına umut oluyor. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, hastalıkların bitkisel tedavisini sıralıyor:
ÖKSÜRÜĞE BİTKİSEL ÇÖZÜM
Genellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığına eşlik eden öksürüğün iyileşmesinde bitkiler kurtarıcı oluyor.
AYRIKOTU: Balgam söktürücüdür. Konuşmayı rahatlatır. Çayının içilmesi önerilir. Bir bardak suya 1-2 tatlı kaşığı ayrıkotu konur. Günde 3 bardak içilir.
HATMİ KÖKÜ: Kuru öksürüğü iyileştirir. Esansı faydalıdır. Çeyrek bardak suya 1 tatlı kaşığı konur. Günde 3 kere alınır.
SARI KANTARON: Boğaz ağrısını keser. Kapsüllerini 2-3 ay boyunca günde 900 mg için.
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