mucize yaratıyor! Hastalıkların tedavisini destekleyen bitkisel ürünler, Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser hastalarına umut oluyor. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, hastalıkların bitkisel tedavisini sıralıyor:Genellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığına eşlik eden öksürüğün iyileşmesinde bitkiler kurtarıcı oluyor.Balgam söktürücüdür. Konuşmayı rahatlatır. Çayının içilmesi önerilir. Bir bardak suya 1-2 tatlı kaşığı ayrıkotu konur. Günde 3 bardak içilir.Kuru öksürüğü iyileştirir. Esansı faydalıdır. Çeyrek bardak suya 1 tatlı kaşığı konur. Günde 3 kere alınır.: Boğaz ağrısını keser. Kapsüllerini 2-3 ay boyunca günde 900 mg için.