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Meme ine sarımsak mucizesi! Sarımsak, sarı kantaron ve zerdeçal kanserli hücreleri küçültüyor...

Kadınların korkulu rüyası meme iyle mücadele eden bitkiler, ilaç etkisi gösteriyor. Sarımsak, sarı kantaron ve zerdeçal kanserli hücreleri küçültüyor...




Bitkiler, mucize yaratıyor! Hastalıkların tedavisini destekleyen bitkisel ürünler, Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser hastalarına umut oluyor. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, hastalıkların bitkisel tedavisini sıralıyor:

ÖKSÜRÜĞE BİTKİSEL ÇÖZÜM
Genellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığına eşlik eden öksürüğün iyileşmesinde bitkiler kurtarıcı oluyor.

AYRIKOTU: Balgam söktürücüdür. Konuşmayı rahatlatır. Çayının içilmesi önerilir. Bir bardak suya 1-2 tatlı kaşığı ayrıkotu konur. Günde 3 bardak içilir.

HATMİ KÖKÜ: Kuru öksürüğü iyileştirir. Esansı faydalıdır. Çeyrek bardak suya 1 tatlı kaşığı konur. Günde 3 kere alınır.

SARI KANTARON: Boğaz ağrısını keser. Kapsüllerini 2-3 ay boyunca günde 900 mg için.

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