Böbreğe limon sıkın!

Kalori yakar: Spor uzmanları günde bir bardak limonlu su içmenin ekstra 100 kalori ile yağları yaktığını söylüyor.
Böbrek taşını engeller: Limondaki idrar miktarını ve pH değerini artıran sitrik asit, böbrek taşı oluşumunun önüne geçer.
Kanser riskini azaltır: Yapılan bir araştırmada limonun bazı kanser türlerini engellediği görüldü.
Kötü nefes: Nefesiniz kokuyorsa limon ile bundan kurtulabilirsiniz.
Kolesterolü düşürür: Limonda bulunan diosmin ve hesperidin kolesterolü düşürüyor.
Kırışıklarla savaşır: Limon, kolajenin korunmasını sağlar. Yaşlandıkça düşen kolajen seviyesi kırışıklıklara neden olur.
Diş beyazlatır: Limonlu su ve karbonat karışımını dişinize bir dakika boyunca sürün. Bu sayede beyaz dişlere sahip olursunuz.
Böbrek taşını engeller: Limondaki idrar miktarını ve pH değerini artıran sitrik asit, böbrek taşı oluşumunun önüne geçer.
Kanser riskini azaltır: Yapılan bir araştırmada limonun bazı kanser türlerini engellediği görüldü.
Kötü nefes: Nefesiniz kokuyorsa limon ile bundan kurtulabilirsiniz.
Kolesterolü düşürür: Limonda bulunan diosmin ve hesperidin kolesterolü düşürüyor.
Kırışıklarla savaşır: Limon, kolajenin korunmasını sağlar. Yaşlandıkça düşen kolajen seviyesi kırışıklıklara neden olur.
Diş beyazlatır: Limonlu su ve karbonat karışımını dişinize bir dakika boyunca sürün. Bu sayede beyaz dişlere sahip olursunuz.
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