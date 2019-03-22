Böbreğe limon sıkın!

Spor uzmanları günde bir bardak limonlu su içmenin ekstra 100 kalori ile yağları yaktığını söylüyor.Limondaki idrar miktarını ve pH değerini artıran sitrik asit, böbrek taşı oluşumunun önüne geçer.Yapılan bir araştırmada limonun bazı kanser türlerini engellediği görüldü.Nefesiniz kokuyorsa limon ile bundan kurtulabilirsiniz.Limonda bulunan diosmin ve hesperidin kolesterolü düşürüyor.Limon, kolajenin korunmasını sağlar. Yaşlandıkça düşen kolajen seviyesi kırışıklıklara neden olur.: Limonlu su ve karbonat karışımını dişinize bir dakika boyunca sürün. Bu sayede beyaz dişlere sahip olursunuz.