Semizotuyla yüzünüz gülsün

İnsan vücudunun sağlıklı olmasında kalsiyum minerali büyük önem taşıyor. Kemikleri güçlendiren, diş çürüklerini önleyen kalsiyum, kalbi de koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, kalsiyumdan zengin beslenmenin püf noktalarına değiniyor. Her yetişkinin günde bin mg kalsiyum alması gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle 50 yaş üstü kişilerin düzenli süt ve süt ürünleri tüketmesi gerektiğini söylüyor.



NOHUT TÜKETİN...

Yeşil yapraklı sebzeler de içerdiği kalsiyum ile sağlığımızı koruyor. Ispanak, semizotu, roka ve maydanoz gibi besinler, vücuda güç veriyor. Haftada iki kez fasulye, nohut ve bezelye gibi kuru baklagillerin tüketilmesi kolesterolü düşürerek kalbi koruyor. Dyt. Ozman, kalsiyumun aşırısının da zararlı olduğunu belirtiyor. Bu mineralin doktora danışmadan alınmaması gerektiğini söylüyor.