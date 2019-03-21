Bugünkü
Takvim

Kansere acı haber

Kansere acı haber
Acımsı tadıyla bilinen şalgam suyu, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığı koruyor. Antioksidan deposu şalgam suyu; meme, kolon ve prostat kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Kemikleri güçlendiren şalgam suyu, sindirimi rahatlatıyor. Kalp krizi riskini azaltıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSağlık HaberleriKansere acı haber
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri