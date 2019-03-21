Kansere acı haber

Acımsı tadıyla bilinen şalgam suyu, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığı koruyor. Antioksidan deposu şalgam suyu; meme, kolon ve prostat kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Kemikleri güçlendiren şalgam suyu, sindirimi rahatlatıyor. Kalp krizi riskini azaltıyor.
- Sağlık
- 21.03.2019
- Gazete
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