Afrodizyak gül yağı

Hoş kokusu ile bilinen gül yağı, faydalarıyla dikkat çekiyor. Antik Roma'da kadınlar tarafından kırışıklık tedavisinde kullanılan gül yağı, cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Öksürüğü keser.
Bağışıklığı güçlendirir.
Astım ve ateş şikayetlerini azaltır.
Ağrı kesicidir. Romatizma ağrısını hafifletir.
Beyni korur.
Cildi yumu şatır.
Öksürüğü keser.
Bağışıklığı güçlendirir.
Astım ve ateş şikayetlerini azaltır.
Ağrı kesicidir. Romatizma ağrısını hafifletir.
Beyni korur.
Cildi yumu şatır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.