Afrodizyak gül yağı

kokusu ile bilinen gül yağı, faydalarıyla dikkat çekiyor. Antik Roma'da kadınlar tarafından kırışıklık tedavisinde kullanılancinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor.gösteriyor.artırıyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Bağışıklığı güçlendirir.Ağrı kesicidir.ağrısını hafifletir.Cildi yumu şatır.