Greyfurtta aşk var

Vitamin deposu greyfurt ağızları tatlandırıyor. İçerdiği C vitamini ile hastalıklara karşı koruyan bu meyve, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodiztak etkisi gösteren greyfurt, cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesini destekliyor ve çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Böbrek taşını döker.
Kolesterolü düşürür.
Diyabeti önler.
Cinsel gücü arttırır.
Baş ağrısını dindirir.
Öksürüğü keser.
Böbrek taşını döker.
Kolesterolü düşürür.
Diyabeti önler.
Cinsel gücü arttırır.
Baş ağrısını dindirir.
Öksürüğü keser.
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