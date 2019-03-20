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Greyfurtta aşk var

Greyfurtta aşk var
Vitamin deposu greyfurt ağızları tatlandırıyor. İçerdiği C vitamini ile hastalıklara karşı koruyan bu meyve, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodiztak etkisi gösteren greyfurt, artırıyor. Sperm kalitesini destekliyor ve çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Böbrek taşını döker.
Kolesterolü düşürür.
Diyabeti önler.
Cinsel gücü arttırır.
Baş ağrısını dindirir.
Öksürüğü keser.

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