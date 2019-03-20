Çikolatanın sırrı

Victoria's Secret modellerinin güzellik sırları, tüm kadınların ilgisini çekti. Markanın en gözde mankenlerinden Alesssandra Ambrosio, formda kalma sırrını verdi. Doğum sonrası kısa sürede zayıflayan 37 yaşındaki ünlü model, ara öğünlerde bitter çikolata tükettiğini söyledi. Bu sayede tatlı krizlerini bastırdığını belirtti.
- Sağlık
- 20.03.2019
- Gazete
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