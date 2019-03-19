Maden suyu için anne olun

Kısırlık, günümüzde milyonlarca çifti etkiliyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kısırlık tedavisinde beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Harvard Üniversitesi'nde geliştirilen Üreme Diyeti hakkında şu bilgileri veriyor: Doymuş yağlardan uzak durun. Tam yağlı süt için. Bol bol su, özellikle maden suyu için. Spor yapın ve fazla kilolarınızdan kurtulun.
- Sağlık
- 19.03.2019
- Gazete
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