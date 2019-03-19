Kalbin şifresi yer elması

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, sağlıklı bir kalbe sahip olmada beslenmenin önemine değiniyor. Kalbi koruyan, kalp hastalıklarını önleyen ve vücuda güç veren altın besinleri sıralıyor:
ÇİKOLATA: Günde üç parça bitter çikolata yemek, kolesterolü düşürür. Kalp krizinden korur.
YEŞİL ÇAY: Günde bir bardak içmek kalbi korur ve güçlendirir.
CEVİZ: Tansiyon ve kolesterolün dengelenmesini sağlar.
YULAF EZMESI: Kalbi güçlendirir.
KUŞKONMAZ: Kötü kolesterolü düşürür.
KURU ERİK: Kalbin ilacıdır.
YER ELMASI: Kalp sağlığını korur.
ÇİKOLATA: Günde üç parça bitter çikolata yemek, kolesterolü düşürür. Kalp krizinden korur.
YEŞİL ÇAY: Günde bir bardak içmek kalbi korur ve güçlendirir.
CEVİZ: Tansiyon ve kolesterolün dengelenmesini sağlar.
YULAF EZMESI: Kalbi güçlendirir.
KUŞKONMAZ: Kötü kolesterolü düşürür.
KURU ERİK: Kalbin ilacıdır.
YER ELMASI: Kalp sağlığını korur.
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