Kalbin şifresi yer elması

Diyetisyen Pınar Kural Enç,sahip olmada beslenmenin önemine değiniyor.kalp hastalıklarını önleyen vealtın besinleri sıralıyor:Günde üç parça bitter çikolata yemek,Kalp krizinden korur.Günde bir bardak içmekTansiyon ve kolesterolün dengelenmesini sağlar.Kötü kolesterolü düşürür.Kalbin ilacıdır.Kalp sağlığını korur.