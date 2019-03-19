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Kalbin şifresi yer elması

Kalbin şifresi yer elması
Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, sağlıklı bir kalbe sahip olmada beslenmenin önemine değiniyor. Kalbi koruyan, kalp hastalıklarını önleyen ve vücuda güç veren altın besinleri sıralıyor:

ÇİKOLATA: Günde üç parça bitter çikolata yemek, kolesterolü düşürür. Kalp krizinden korur.
YEŞİL ÇAY: Günde bir bardak içmek kalbi korur ve güçlendirir.
CEVİZ: Tansiyon ve kolesterolün dengelenmesini sağlar.
YULAF EZMESI: Kalbi güçlendirir.
KUŞKONMAZ: Kötü kolesterolü düşürür.
KURU ERİK: Kalbin ilacıdır.
YER ELMASI: Kalp sağlığını korur.

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