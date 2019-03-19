Humus güzeli!

Victoria's Secret'ın İsveçli modeli Elsa Hosk, formda kalma sırrını verdi. 30 yaşındaki manken, öğle yemeklerinde domates çorbası içtiğini söyledi. Ara öğünlerde yediklerine dikkat ettiğini belirten Hosk, "Tuzlu meyan kökünü çok severim. Ayrıca humus ve ev yapımı sebzeler tüketmeye bayılırım" dedi.