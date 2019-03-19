Aşk doktoru tarçın

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, sağlıklı bir hayata göz kırpıyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan bu baharat, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel gücü artırıyor. Çiftlere mutluluk ve aşk vaat ediyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Günde yarım çay kaşığı tarçın tüketmek kolesterolü düşürür.
Kilo verdirir.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Diş ağrısını keser ve ağız kokusunu giderir.
Bal ile karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.
Kanı temizler.
Sivilce ve akne sorununu bitirir.
Günde yarım çay kaşığı tarçın tüketmek kolesterolü düşürür.
Kilo verdirir.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Diş ağrısını keser ve ağız kokusunu giderir.
Bal ile karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.
Kanı temizler.
Sivilce ve akne sorununu bitirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.