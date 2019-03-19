Aşk doktoru tarçın

kokusu ile herkesin sevdiğisağlıklı bir hayata göz kırpıyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan bu baharat, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor.artırıyor. Çiftlereve aşk vaat ediyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Kilo verdirir.Kan, lenf ve kolonkanserine karşı etkilidir.Bal ile karıştırılıpyenildiğinde öksürüğe,gribe ve sinüzite iyi gelir.Sivilce ve aknesorununu bitirir.