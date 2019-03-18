Pancar suyu zamanı durdurur

Zamana meydan okuyan genç ve güzel bir cildin yolu tüketilen besinlerden geçiyor. Toksin atıcı etkisi olan pancar, cilde ışıltı ve canlılık veriyor. Pancar suyu, cildin daha pürüzsüz ve güzel gözükmesini sağlıyor. C vitamini deposu kivi ise yüzdeki kırışıklıkların ilerlemesini önlüyor. Kolajen yapıyı destekleyen yumurta, yaşlanmayı geciktiriyor.