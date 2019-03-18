Kekikle yüzünüz gülsün

vazgeçilmez baharatlarından gelen kekik, cinsel hayata da güç veriyor. Afrodizyak etkisiyleÇocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kalbi vekoruyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Yüksek tansiyonu düşürür.Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.Saçları besler.Gözleri korur.