Bugünkü
Takvim

Kekikle yüzünüz gülsün

Kekikle yüzünüz gülsün
Sofraların vazgeçilmez baharatlarından gelen kekik, cinsel hayata da güç veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kalbi ve karaciğeri koruyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Yüksek tansiyonu düşürür.
Kolon kanserini önler.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.
Saçları besler.
Kemikleri korur ve güçlendirir.
Gözleri korur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSağlık HaberleriKekikle yüzünüz gülsün
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri