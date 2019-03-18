Kekikle yüzünüz gülsün

Sofraların vazgeçilmez baharatlarından gelen kekik, cinsel hayata da güç veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kalbi ve karaciğeri koruyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kolon kanserini önler.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.
Saçları besler.
Kemikleri korur ve güçlendirir.
Gözleri korur.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kolon kanserini önler.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.
Saçları besler.
Kemikleri korur ve güçlendirir.
Gözleri korur.
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