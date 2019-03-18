Karaciğere al mucizesi

yemek ve hareketsizlik, kiloları beraberinde getiriyor. Harcadığından fazla kalori almanın kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkan obezite hastalıklara neden oluyor. Endoktirnoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özışık, fazla kilonun en çok karaciğere zarar verdiğini söylüyor.Karaciğer, tüketilen besinlerdeki zararlı toksinleri depoluyor. Tüketilen besinlerdeki trans yağın ve toksik maddelerin fazlalığı karaciğerin yükünü artırıyor. Bu durum karaciğer yağlanmasına ve siroza neden oluyor. Vücutta biriken toksinler, zaman içerisinde hastalıklara zemin hazırlıyor. Toksinler, yaşlanma hızını artırıyor. Kanser, kronik organ hasarı, kalp-damar hastalıkları, beyin ve sinir sistemini dejenere eden hastalıklara giden yol açıyor. Karaciğeri güçlendirmek için kahvaltıyı atlamamak, yoğurt ve kefir tüketmek gerekiyor. Yine salatalara eklenen elma sirkesi ve nar ekşisi, karaciğerin yükünü hafifletiyor.