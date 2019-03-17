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Zeytinyağı kalpten anlar

Besleyici içeriği ile zeytinyağı, şifa dağıtıyor. Tansiyonu ve kolesterolü dengeliyor. Kalbi koruyor...

Zeytinyağı kalpten anlar
Hareketsiz yaşam tarzı, sigara kullanımı, diyabet, obezite, hipertansiyon ve kolesterol kalp kırıyor... Diyetisyen Dilek Çiçek, kalp damar hastalıklarından korunmanın sırrını açıklıyor. Kalp hastalıklarından korunmada Akdeniz diyeti olan tahıl, kurubaklagil, taze sebze-meyve, balık ve zeytinyağı ağırlıklı beslenme tarzını öneriyor. Yemeklerin zeytinyağı ile yapılması gerektiğini vurguluyor. Günde ortalama 7 saat uyumanın kalbi koruduğunu söylüyor.

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