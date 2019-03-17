bir beslenme tarzı,beraberinde getiriyor. Beslenme, anne karnından yaşlılığa kadar hayatın her döneminde büyük önem taşıyor. Hastalıkların önlenmesi, tedavi ve yaşam kalitesinin artırılması yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor. Kronik hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynayan besinler,görülme riskini de azaltıyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesidoğru beslenmenin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine değiniyor.