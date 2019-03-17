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Güçlü hafızanın sırrı: yumurta! Ispanaklı yumurta 'dan koruyor

Güçlü beyne sahip olmanın yolu doğru beslenmekten geçiyor. Her gün yoğurt yenmesini öneren Beslenme ve , “ yumurta, 'dan korur” diyor.



Sağlıklı bir beslenme tarzı, sağlıklı bedeni beraberinde getiriyor. Beslenme, anne karnından yaşlılığa kadar hayatın her döneminde büyük önem taşıyor. Hastalıkların önlenmesi, tedavi ve yaşam kalitesinin artırılması yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor. Kronik hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynayan besinler, nörolojik rahatsızlıkların görülme riskini de azaltıyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkcü, doğru beslenmenin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine değiniyor.

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