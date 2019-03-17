Bulgurda mutluluk var

Bulgur besleyici özelliğiyle Anadolu'nun geleneksel yiyecekleri arasında yer alıyor. Afrodizyak etkisi ile aşk hayatında mutluluk veriyor. Çiftlerde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



Kolon kanserini önler.

Diyabetten korur.

Kolesterolü düşürür.

Kalp krizi ve beyin kanaması riskini azaltır.

Kemikleri güçlendirir.

Kansızlığı giderir.

Safra taşı oluşumunu engeller.

Alzheimer'dan korur.









CİNSEL İSTEĞİ ARTIRIR

Kan şekerini dengeleyen bulgur, tok tutuyor. Aşk hayatında güç ve mutluluk veriyor.