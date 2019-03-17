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gribe elveda! Bitkiler, gribin tedavisinde ilaç etkisi gösteriyor...

Yataklara düşüren gribin tedavisinde bitkiler, ilaç etkisi gösteriyor. Anason, zencefil ve sarımsak bu hastalığın şikayetlerini azaltıyor. İyileşmeyi hızlandırıyor...




Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, bitkilerin iyileştirici gücüne değindi. Kanserden prostata, kısırlıktan Alzheimer'a kadar her hastalığın bitkilerle tedavi edileceğini söyledi. Kitapları satış rekoru kıran ünlü eczacı, şu bilgileri verdi...

KALP ÇARPINTISINI GİDERİR
Ciddi bir hormonal hastalık olan guatrın tedavisinde bitkiler kurtarıcı oluyor...

ASLANKUYRUĞU OTU: Kalp çarpıntısını giderir. Kalp damarlarını rahatlatır. Çayını günde üç kere, bir bardak suya bir tatlı kaşığı konur ve içilir.
KURTAYAĞI: Uykusuzluğu, yorgunluğu ve sinirliliği geçirir ve terlemeyi attırır. Çayı 1 çay kasığı bitki 200 ml sıcak suda 3-4 dakika demlenir. Aç karnına sabah bir fincan içilir.

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