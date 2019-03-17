Eczacıbitkilerin iyileştiricigücüne değindi. Kanserden prostata,kısırlıktan Alzheimer'a kadar her hastalığınbitkilerle tedavi edileceğini söyledi.Kitapları satış rekoru kıran ünlüeczacı, şu bilgileri verdi...Ciddi bir hormonal hastalık olantedavisinde bitkiler kurtarıcı oluyor...Kalp çarpıntısını giderir. Kalp damarlarını rahatlatır. Çayını günde üç kere, bir bardak suya bir tatlı kaşığı konur ve içilir.Uykusuzluğu, yorgunluğu ve sinirliliği geçirir ve terlemeyi attırır. Çayı 1 çay kasığı bitki 200 ml sıcak suda 3-4 dakika demlenir. Aç karnına sabah bir fincan içilir.