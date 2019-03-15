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Kırmızı pancar kanseri kovar

Kırmızı pancar kanseri kovar
KIŞ sebzeleri arasında içerdiği vitamin ve mineraller ile dikkat çeken pancarın faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Neslihan Aşçı, mucizevi besinle ilgili şunları söylüyor: "Pancara rengini veren betalain yüksek oranda antioksidan özellik gösterir. Kalbi korur kanserle savaşır, sindirim sistemini düzenler, kan basıncını dengeler, içeriğindeki C vitamini ile bilişsel fonksiyonları iyileştirir, bağışıklığı güçlendirir ve daha birçok fayda sağlar. Mevsimi bitmeden mutlaka tüketin..."

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