Fazla mimik cildi yaşlandırıyor

Sigara, alkol ve çevre kirliliği cildi yaşlandıran en büyük etkenler arasında gösteriliyor. Bazı mimikleri gereğinden çok yapmamız yani bu kasları fazla kullanmamız da istenmeyen çizgilerin oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle kaş ortasında ve göz kenarında zaman içinde giderek artan ve belirginleşen bu çizgiler; bizi hem olduğumuzdan yaşlı hem de sert mizaçlı gösteriyor.