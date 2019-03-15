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Diyabetle savaş! İşte diyabetle mücadele eden besinler...

Diyabet, ülkemizde 15 milyon kişiyi olumsuz etkiliyor. hastalıkla savaşan besinlerin listesini sıralıyor: : Kan şekerini dengeler. Yoğurt: Riski azaltır. : Kan basıncını düzenler...



Diyabet, kontrol altına alınmazsa hayatı tehdit ediyor. Hastalıkla mücadelenin yolu ise doğru beslenmeden geçiyor. Bu mücadelede bazı besinler öne çıkıyor. İşte o besinlerin en önemlileri ve özellikleri:

BALIK: En sağlıklı protein kaynaklarından biri olan balık, Omega 3 deposu olması bakımından sadece diyabet hastalarının değil herkesin tüketmesi gereken bir gıda.
BROKOLİ: Brokoli için 'diyabet hastaları için var olan bir sebze' demek hiç de yanlış olmaz. Diyabetle doğal olarak savaşan bu sebze; kan şekerini dengelerken, günlük C vitamini ihtiyacını da karşılıyor.

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